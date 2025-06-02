Lösemiyi Yenen Ali Asaf için Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi

Lösemiyi Yenen Ali Asaf için Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
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Diyarbakır'da üç öğretmen, lösemiyi yenerek balon uçurmak isteyen Ali Asaf Demir için etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar bir araya gelerek oyunlar oynadı ve balon uçurdu.

DİYARBAKIR'da 3 öğretmen, lösemiyi yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan Ali Asaf Demir (6) için etkinlik düzenleyip, balon uçurdu.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Nalbur Samet Demir, oğlu Ali Asaf Demir'in 2 yıl süren zorlu lösemi tedavisini tamamlamasının ardından sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" paylaşımı yaptı. Binlerce kişiye ulaşan çağrı, ilgiyle karşılandı. Paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, binlerce kişi Ali Asaf Demir'in dileğini gerçekleştirmek için 25 Mayıs'ta Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe katılıp balon uçurdu.

'TÜM ÇOCUKLARI DA MUTLU ETMEK İSTEDİK'

Diyarbakır'da da 3 öğretmenin yaptığı çağrıyla, onlarca çocuk aileleriyle Sur ilçesi İçkale yerleşkesinde bir araya geldi. Sokak oyunları oynanan ve palyaço gösterisi de yapılan etkinlikte Ali Asaf Demir için balonlar uçuruldu. Etkinliği organize eden öğretmenlerden Elif Laike Pamuk (28), "Diyarbakır'da Ali Asaf için bir araya geldik. Ali Asaf için tüm çocukları da mutlu etmek istedik. Biz de 'Ne yapabiliriz' diye düşündük. Burası kalabalık bir park ve burada çocuklarla oyunlar oynayalım, yüz boyaması yapalım, beraber güzel bir gün geçirelim istedik. Temennimiz ve duamız, bütün hasta çocukların şifa bulması, mutlu olması ve hep gülmesidir. Çocuklar, sokak oyunlarına hasret kaldı, sosyal medya, telefon ve tabletten dolayı. Onlarla 'Kutu kutu pense' ve 'Mendil var' oyunlarını oynadık, palyaçolarla yüz boyaması yapıldı" diyerek kentteki çocuklar için de güzel bir güne imza atıldığını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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