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Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

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İngiltere'nin başkenti Londra sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında insanlar pantolonlarını evde bırakarak sadece iç çamaşırlarıyla metroya bindi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da insanlar pantolonlarını evde bıraktı ve sadece iç çamaşırlarıyla metroya bindi.

Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Dün gerçekleştirilen 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliğine yüzlerce insan katıldı. İç çamaşırlarına kadar soyunarak metroya binen Londralılar, her şey normalmiş ve olağan dışı bir şey yokmuş gibi görünmeye çalıştı. Etkinliğin kasvetli kış günlerine birazcık neşe katma amacından başka bir anlam taşımadığı ifade edildi.

Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

DÜNYA GENELİNE YAYILDI

Öte yandan söz konusu etkinlik yeni değil. 2002 yılında ABD'nin New York kentinde yalnızca 7 kişinin katılımıyla başlayan etkinlik, onlarca kişinin dahil olmasıyla birlikte dünya geneline yayıldı.

Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Kıyamet çok yaklaşmış 10 sene içinde kıyamet kopacak deseler hiç şaşırmam Allah en iyi bilendir.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSer_hat:

Etkinliğinixi s2yim.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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