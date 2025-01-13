Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da insanlar pantolonlarını evde bıraktı ve sadece iç çamaşırlarıyla metroya bindi.

YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Dün gerçekleştirilen 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliğine yüzlerce insan katıldı. İç çamaşırlarına kadar soyunarak metroya binen Londralılar, her şey normalmiş ve olağan dışı bir şey yokmuş gibi görünmeye çalıştı. Etkinliğin kasvetli kış günlerine birazcık neşe katma amacından başka bir anlam taşımadığı ifade edildi.

DÜNYA GENELİNE YAYILDI

Öte yandan söz konusu etkinlik yeni değil. 2002 yılında ABD'nin New York kentinde yalnızca 7 kişinin katılımıyla başlayan etkinlik, onlarca kişinin dahil olmasıyla birlikte dünya geneline yayıldı.