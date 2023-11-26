LNG Tankeri Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
Samsun'da bir LNG tankeri bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Kazada, tankerin boş olduğu belirlendi ve inceleme başlatıldı.
- LNG tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da LNG tankerinin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi Sarıcıoğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen OMV GAS'a ait S.K.'nin kullandığı 35 BSG 433 plakalı LNG tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü S.K'yi alarak Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tankerin boş olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.