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LNG Tankeri Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da bir LNG tankeri bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Kazada, tankerin boş olduğu belirlendi ve inceleme başlatıldı.