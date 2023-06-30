Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tatile geldiği Fethiye'de hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapmaya gelen Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karagöz, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.
KURTARILAMADI
Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.