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Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tatile geldiği Fethiye'de hayatını kaybetti

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tatile geldiği Fethiye'de hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapmaya gelen Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karagöz, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.

KURTARILAMADI

Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Lizbon Büyükelçisi Fethiye'de Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Muğla 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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