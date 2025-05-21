Liselı Orhan Toprağa Verildi

Liselı Orhan Toprağa Verildi
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirip hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi, ailesi ve arkadaşları tarafından Kırlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

LİSELİ ORHAN TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) cenazesi, bugün Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Bilkay'ın ailesi ve okul arkadaşları ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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