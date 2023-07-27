LGS Türkiye 1'incisi Duru Doğa Yıldıran Başkan Akay'ı ziyaret etti

Yıllar önce Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a kendisi için yazdığı şiiri okuyan Duru Doğa Yıldıran, bu kez LGS Türkiye 1'incisi olarak Başkan Akay'ı ziyaret etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 90 sorunun tamamını doğru bilerek Türkiye 1'incisi olan Duru Doğa Yıldıran, Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti. Ziyarette Duru'nun anne ve babası Murat ve Emine Yıldıran ile mezun olduğu Çözüm Akademi Okulları Müdürü Hüseyin Çakıroğlu da yer aldı. Kızlarının LGS birincisi olarak Galatasaray Lisesi'ne yerleştiğini kaydeden Yıldıran Ailesi, "Kızımız kendisine bir hedef koydu ve bu hedefe varmak için azimle çalıştı. Çözüm Akademi Okulları'ndaki öğretmenlerinin de katkılarıyla bu başarıyı elde etti" diye konuştu.

"KIZIMIZ SİZİ ÇOK SEVİYOR"

Başarılı öğrencinin 2018 yılı sonunda Çerkezköy Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile birlikte Belediye Başkanı Vahap Akay'a ziyarette bulunduğunu anımsatan anne Emine Yıldıran, "Kızımız sizi çok seviyor. Yıllar önce sizi ziyaret ederek sizin için yazdığı bir şiiri okumuştu. Bugün de Türkiye 1'incisi olarak sizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor" dedi.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Akay, "Duru kızımızın beni ziyaretini çok iyi hatırlıyorum. Yazdığı şiiri de… Dolayısıyla bu ziyaret beni ayrıca mutlu etti. Duru, elde ettiği bu başarı ile ailesini ve öğretmenlerini olduğu gibi bizleri de çok gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, eğitim hayatındaki başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. Ziyaret sonunda Duru ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Akay, başarılı öğrenciye tablet hediye etti.