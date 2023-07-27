Lavanta bahçesi fotoğraf severlerin uğrak noktası oluyor

TOKAT Tokat'ta doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta bahçesi fotoğraf severlerin uğrak noktası oluyor.

Tokat'tın Turhal ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde bulunan lavanta bahçesi görenleri mest ediyor. Köyde bulunan bir vatandaş tarafından ekilen tarla, vatandaşlar için doğal stüdyo olma özelliği taşıyor. Doğa da nadir olarak bulunan ve aykırı olarak görülen lavantaların mor rengi fotoğraf severlerin vazgeçilmezi oluyor. Lavanta tarlasının etrafını süsleyen Ayçiçekler ise görsel şölen oluşturuyor.

"Mor doğada aykırı bir renk olduğundan dolayı inanılmaz görsel şölen oluşturuyor"

Lavanta Tarlasına Fotoğraf çekmek için geldiğini belirten doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, "Doğa fotoğrafları çekiyorum, bu haftada kızımla beraber burada ki lavanta tarlasının fotoğraflarını çekmek için geldim. Normal de lavanta denildiği zaman Isparta, Antalya veya Akdeniz gibi bölgeler akıllarına gelir ancak Turhal ilçemizde de lavanta bahçesi var. Lavantaların son günleri hasat zamanı geldi, bende fotoğraflamak için buraya geldim. Mor doğada bulunmayan aykırı bir renk olduğundan dolayı inanılmaz görsel şölen veriyor. Arka tarafta bulunan ayçiçeği tarlası ve gökyüzü fotoğrafların görsel şölenini arttırıyor. Makro fotoğraflarda çektiğimiz zaman çok farklı kareler ortaya çıkıyor. Genellikle hafta sonu insanlar bu güzelliği görmek için aileleriyle beraber geliyorlar" Şeklinde konuştu

"Babamla birlikte burada fotoğraf çekmek için geldik"

Babasıyla birlikte fotoğraf çekmek için geldiğini belirten Zeynep Berrak Deniz, "Burası lavanta bahçesi, babamla birlikte burada fotoğraf çekmek için geldik. Burası çok güzel, bir kez daha fotoğraf çekmek için gelmiştim buraya ama şuan daha güzel fotoğraflar yakaladım. Burada ki arıları, böcekleri çektim" şeklinde konuştu.