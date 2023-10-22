Lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da lastik deposunda çıkan yangın, saatler süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri gece boyunca çalışarak yangını söndürdü. Bazı itfaiye personellerinin izinleri iptal edildi ve kahvaltılarını olay yerinde yaptılar.

- Lastik deposunda çıkan yangın saatler süren müdahale sonunda kontrol altın alındı

Gece boyu çalışan itfaiye ekipleri kahvaltılarını olay yerinde yaptı

ANTALYA - Antalya'da lastik deposunda gece başlayan yangın saatler süren mücadele ile sabah kontrol altına alındı. İtfaiye personellerinden bazılarının izinleri iptal edilirken, ekipler kahvaltıyı da olay yerinde yaptı.

Kepez ilçesinde bulunan Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki lastik deposunda dün akşam saat 22.00 sularında yangın başladı. Dumanı fark eden vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, deponun kapılarını demir kesme makinesiyle kesip, içeri girdikten sonra yaklaşık 3 saatlik çabayla yangını kontrol altına aldı. Ancak saat 03.30 sıralarında yeniden başlayan yangın ekipleri tekrar olay yerine döndürdü. Yangına müdahale etmeye devam eden itfaiye personeli alevleri tekrar kontrol altına almayı başardı.

Yangına kahvaltı molası

Lastik deposundaki yangına saatlerdir müdahale eden itfaiye ekiplerinden bazılarının izinleri iptal edildi. Ekipler yoğun şekilde maruz kaldığı dumandan ise ayran içerek korunmaya çalıştı. Yaklaşık 12 saattir yangınla mücadele eden itfaiye personelleri, kahvaltısını da olay yerinde yaparak dönüşümlü şekilde poğaça yedi. Ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor.