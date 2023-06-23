Lapseki Kiraz Festivali'nde Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 38. Lapseki Kiraz Festivali kapsamında geleneksel hayır yemeği düzenlendi. İlçenin çeşitli noktalarına kurulan 12 ayrı noktada 10 bin kişilik pilav dağıtıldı. Sahil Camisi bahçesinde ise Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Hayır yemeğine Lapseki Kaymakamı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, CHP İlçe Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.