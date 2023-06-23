Lapseki Kiraz Festivali'nde Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 38. Lapseki Kiraz Festivali kapsamında geleneksel hayır yemeği düzenlendi. İlçenin çeşitli noktalarına kurulan 12 ayrı noktada 10 bin kişilik pilav dağıtıldı. Sahil Camisi bahçesinde ise Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. Hayır yemeğine Lapseki Kaymakamı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, CHP İlçe Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "38. Lapseki Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında geleneksel hayır yemeği düzenlendi.
İlçenin çeşitli mahalle ve sokaklarına kurulan 12 ayrı noktada 10 bin kişilik pilav dağıtıldı.
Sahil Camisi bahçesinde de imam ve müezzinler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Hayır yemeğine Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.