Lapseki Kiraz Festivali'nde en iyi kiraz yetiştiricileri ödüllendirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Kiraz Festivali'nde, en iyi kiraz yetiştiricileri ödüllendirildi, sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Kiraz Festivali'nde, en iyi kiraz yetiştiricileri ödüllendirildi, sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Yeni Kordon'daki festival alanında ilk olarak kiraz yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aroması, gramajı ve sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirmenin yapıldığı Ziraat-900 kategorisinde birinciliği Hasan Doğan kazandı. İkinci Ahmet Aksoy, üçüncü Ahmet Öncü, dördüncü Mehmet Turgut ve beşinci Mehmet Şen oldu. Diğer kiraz çeşitleri kategorisinde ise birinciliği İsmail Okutucu, ikinciliği Nagihan Kolkoparan, üçüncülüğü Samet Şen, dördüncülüğü Mehmet Oktay ve beşinciliği Yasemin Güney elde etti.

Ödül töreninde, Ziraat-900'de birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye 1500, diğer çeşitlerde ise birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye 1500 lira ödül dağıtıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, köprüsüyle, kirazıyla, şeftalisiyle, tarımı ve turizmiyle bölgede yıldızı parlayan bir ilçe haline geldiklerini söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Lapseki'mizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak, şehrimizin değerlerini tüm Türkiye ile paylaşmak tek amacımızdır. Festivallerimizin öneminin bu anlamda çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Toprağın değerinin, zarafetinin hatırlandığı günler olarak bizlere çok şey öğretti. Kendine has görünümü, lezzeti, tadıyla benzerlerinden ayrılan, 38 yıldır adına düzenlenen festivaliyle Lapseki kirazımız nimetlerin en güzeli, üreticimizin yüz akıdır. Bugün bir marka haline gelen kirazımız festivalde en güzelleri sergilenen, yarışmalarla daima diriliğini koruyan, halkımızın haklı gururudur. Festival kapsamında düzenlenen en iyi kiraz yarışmasının üreticilerimizi teşvik ettiğini, ayrıca Lapseki kirazının tanıtımı için çok önemli bir araç olduğunu hatırımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Havai fişek gösterisinin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sevilen parçalarını Lapsekililerle seslendirdi.

Konser sonrası Belediye Başkanı Yılmaz, sanatçıya günün anısına hediyeler takdim etti.