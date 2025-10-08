KYK yurdunda su krizi! Onlarca öğrenci protesto gösterisi düzenledi

Edirne'de bulunan Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, günlerdir süren su kesintileri nedeniyle bu akşam protestoya başladı. Uzun süredir yalnızca belirli saatlerde verilen sıcak suyun tamamen kesilmesi, öğrencilerin sabrını taşırdı.

"İSTİFA" SESLERİ BAHÇEYİ İNLETTİ

Akşam saatlerinde onlarca öğrenci, yurt yönetiminin bulunduğu binanın önünde bir araya geldi. "Yönetim istifa!", "Su bizim hakkımız, söke söke alırız!", "Direne direne kazanacağız!" sloganları eşliğinde toplanan öğrenciler, seslerini duyurmaya kararlı olduklarını belirtti.

POLİSLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Protestonun büyümesi üzerine, yurt yönetiminin ihbarı sonrası çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi bölgeye gönderildi. Yurt çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

"SICAK SU LÜKS DEĞİL, TEMEL HAK"

Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu'ndaki bu protesto, Türkiye genelinde artan yurt sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada kısa sürede #KYKdaSuYok etiketi gündem olurken, öğrenciler "Sıcak su bir lüks değil, insan hakkıdır" mesajı verdi.

Geçtiğimiz aylarda da birçok şehirdeki KYK yurtlarında sıcak su kesintileri, ısınma problemleri, elektrik arızaları ve temizlik yetersizlikleri nedeniyle öğrenciler defalarca tepkilerini dile getirmişti. Edirne'deki son olay, bu sorunların hâlâ çözülmediğini bir kez daha ortaya koydu.