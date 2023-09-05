Kütahyalı Mehmet Yeşil'den Vali Musa Işın'a Gülümseten Mektup

Kütahyalı Mehmet Yeşil'in, Vali Musa Işın'a yazdığı mektup okuyanları gülümsetti.

Yeşil, sosyal medya hesabından yayınladığı mektubuna, "Sayın valim Ege bölgesinin en geri kalmış vilayeti Kütahya'ya hoş geldiniz zor görevinizde başarılar dilerim" diye başlıyor.

Yeşil, devamında gülümseten cümleler kuruyor. İşte Yeşil'in mektubu: "Kütahya'da ömrünüzde duymadığınız kadar iltifatlar duyacaksınız, tıpkı sizden önce görev yapan valilerimize dediğimiz gibi. 'Sizi başımıza Allah gönderdi. Allah başımızdan eksik etmesin.Koltuğu dulduruverdiniz. Sizi gökte atarken yerde bulduk' gibi. Sayamadığım pek çok mürayilce pek çok iltifatlar.

Sayın valim bende bir kaç itirafta bulunmak istedim. Kütahya'da kuralsızlık kural olmuş her şey bir birine karışmış.Tıpkı şehir trafiği gibi canının istediği yere park et ikili üçlü sıra park etmiş araçlar, normal manzaralar mahşallah hiç bir trafik görevlisi müdahale etmiyor. Esnafsan cadde ve sokakları istedin yere kadar işgal edebilirsin sorgu sual yok ayrıca istediğin malı istediğin fiyata sata bilirsin karışan görüşen olmaz.Daha arzuhalcim çok uzun ama ne olursunuz siz şimdilik şu şehir trafiğine bir el atın inanın vatandaşın canı burnunda Saygı ile arz olunur.Ahaliden Mehmet oğlu Mehmet Yeşil." - KÜTAHYA