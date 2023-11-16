Kütahya Kervansarayı ile Çiniciler Çarşısının önünü kapatan balık restoran yıkıldı

KÜTAHYA - Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan ve Kütahya Kervansarayı ile Çiniciler Çarşısı'nın önünü kapatan Balık Restoran yıkıldı. Yıkım çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yapılan hatalar ve yanlış tercihler bir gün mutlaka düzeltilmek zorunda. Bu da onlardan birisiydi ve bugün yıkım gerçekleşti. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "2006 yılında inşaatına başlanan ve 2007'den bu yana 16 yıldır şehrimizin girişinde Kütahya Kervansarayı önündeki balık lokantası olarak bildiğimiz binanın yıkım tarihi. 2019 seçimleri öncesinde vatandaşlarımızın öne çıkan taleplerinden birisi de Kütahya Kervansarayı'nın ve Çiniciler Çarşısı'nın önünü kapatan bu binanın yıkılması yönündeki talepleriydi. Biz de o zaman günü geldiğinde bunu değerlendiririz diye hemşehrilerimize söz vermiştik. Nitekim 2019 yılında belediye başkanlığı nasip olduktan sonra tüm belediyemizin diğer taşınmazlarında olduğu gibi buranın da yeniden ihalesine çıktık ve 3 yıl süreyle Çiniciler Çarşımıza yapacağımız Gençlik Merkezi projemizin tamamlanmasına kadar birer yıl uzatmayla yeniden ihaleye çıktık ve aynı müstecir geldi, kiraladı. Üçüncü yılın sonuna yaklaştığımızda pandemi sürecinin de etkisiyle kapalı kalan süreleri eklediğimizde 2023 yılı itibariyle artık yıkılması gerekiyordu. O arada 200'ün üzerindeki esnafımız buranın yıkılması konusunda bize dilekçe verdiler. Biz de bu dilekçeye istinaden encümende aldığımız karar gereğince tekrar ihaleye verilmemesi ve uzatılması yönünde karar aldık. Bu kararımızın gereği olarak da geçen süre içerisinde söz konusu iş yerinin boşaltılması ve ihaleyle yıkımına yönelik süreç tamamlandı. Bugün de ihaleyi alan firmamız yıkım faaliyetlerine başladı. Öncelikle 4 yılı aşkın süre bugünü bekleyen tüm çinici esnafımıza ve Kütahyalı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, yapılan hizmet için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ederek, "Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Milyonlarca lira harcanarak bu çarşı yapılmıştı fakat önüne yapılan balık restoran çarşımızın bütün güzelliğini engellemişti. Bu yıkım için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a şahsım, teşkilatım ve çarşı esnafımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bu proje için değil, yaptığımız bütün projeler için desteğini esirgemeyen başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.