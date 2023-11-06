Kütahya-Tavşanlı kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında sahipsiz köpek sürüsünün kovalaması sonucunda motosiklet kaza yaptı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan genç çiftin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

Bir başıboş köpek dehşeti daha! Genç çift kıl payı ölümden döndü

Son dönemlerde birçok kentimizde en temel sorunlardan biri haline gelen başıboş köpekler, bu kez Kütahya'da az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu.

HEPSİ BİRDEN SALDIRDI

Erkan Kapsızlar'ın kullandığı 43 AEB 542 plakalı motosiklet, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında sahipsiz köpek sürüsünün kovalaması sonucunda yol kenarındaki ağaca çaptı.

VÜCUTLARINDA KIRIKLAR VAR

Çevreden geçen polis ekibinin kazayı görmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan (31) ve eşi Ezgi Kapsızlar (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çiftin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.