Kütahya'da orman yangınında hayatını kaybeden Orman İşletme Şefi için tören düzenlenecek

Kütahya'da çıkan orman yangınında yaralanan ve tedavi edildiği hastanede hayatını kaybeden Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

Kütahya'daki orman yangınında yaralanan ve tedavi edildiği Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğluçiftliği köyü Tuzludere mevkiinde çıkan orman yangınında yol açma çalışması gerçekleştiren dozer, alevlerin arasında kalarak yandı. Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, içinde bulundukları dozerden atladı ancak alevlerin arasında kalmaktan kurtulamadı. Yanarak yaralanan Yıldırım ve Türker, ilk önce Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine kaldırıldı. Ardından ambulanslar ile Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılar, tedavi altına alınmıştı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman İşletme Şefi olarak görev yapan 36 yaşındaki Murat Yıldırım, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Yıldırım'ın cenazesi gece Tepebaşı Belediyesinden sağlanan araç ile Kütahya'ya gönderildi. Orman şehidinin cenazesi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde 12.00'da düzenlenecek olan törenin ardından cuma namazını müteakip Kütahya Merkez Parmakören köyünde defnedilecek. - ESKİŞEHİR