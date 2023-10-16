Kütahya'da Mantar Toplamak İçin Ormana Giden Kişi Kayboldu

Kütahya'da mantar toplamak için ormana giden Erdoğan Sezer'in geri dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için ormanda arama çalışmalarına devam ediyor.

KÜTAHYA'da mantar toplamak için ormana gidip, bir daha geri dönmeyen Erdoğan Sezer (65) için arama çalışması başlatıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde oturan Erdoğan Sezer, dün mantar toplamak için Şapçı ile Alabarda köyleri arasında kalan ormana gitti. Yakınları geri dönmeyen Sezer'i, çevrede bulamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgede jandarma ve AFAD personelince arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekiplerin ormanda arama çalışmaları sürüyor.