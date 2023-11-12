Kütahya'da çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü
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Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emet Orman İşleme Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ot yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Emet Çay mevkiindeki otluk alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaklaşık 5 dekar otluk alanda etkili olan yangın Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emet Orman İşleme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam