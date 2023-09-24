Kütahya'da Alzheimer hastası kayboldu

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Seyit Ahmet Sancaklı'dan ailesi haber alamıyor. Oğlu Samet Sancaklı, babasının Alzheimer hastası olduğunu ve bir gündür haber alamadıklarını belirtti.

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Seyit Ahmet Sancaklı'dan ailesi haber alamıyor.

Durumu polisi bildirerek yardım talebinde bulunan oğul Samet Sancaklı, "Babamız Alzheimer hastası. Kendisinden bir gündür haber alamıyoruz. Babamın üzerinde beyaz kahve renkli kazak, altında pijama ve siyah ayakkabı vardı. Saçları kızıl renk ve traşı hafif kirli sakal. Daha önce gitti yerlere baktık, ama bulamadık" dedi.

Sancaklı'yı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. - KÜTAHYA