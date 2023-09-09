Kütahya'da 72 Çocuk Sünnet Şöleniyle Erkekliğe Adım Attı

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Büyük Sünnet Şöleni'nde 72 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Şölende Ankaralı Coşkun'un şarkılarıyla coşan hemşehrilerimiz unutulmaz bir gece yaşadı. Belediye Başkanı Işık, 'Bu evlatlarımız için ne yapsak azdır' dedi.

Kütahya'da sünnet olarak 72 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Ankaralı Coşkun'un şarkılarıyla coşan hemşehrilerimiz unutulmaz bir gece yaşadı. Şölende hemşehrilerimize seslenen Başkanı Işık, "Bu evlatlarımız için ne yapsak azdır" dedi.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanan sünnet olan çocuklar ve aileleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık'ın da katıldığı konvoyla şehir turu yaptı. Ardından Büyük Sünnet Şöleni için hazırlanan alanda toplanan çocuklarımız, aileleri ve binlerce vatandaş Kütahya Belediyesi tarafından verilen düğün yemeğinden ve ikram edilen lokmalardan yedi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, kına yaktığı çocuklarımıza hediyelerini takdim etti. Daha sonra sahneye çıkan Ankaralı Coşkun, seslendirdiği birbirinden güzel oyun havalarıyla vatandaşları coşturdu.

"Bu evlatlarımız için ne yapsak azdır"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bilindiği sünnet törenleri, hem yüze dinimiz İslam'ın hem de Türk Milletinin çok önemli geleneklerinden birisidir. Erkek çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması, kendilerine güvenen birer birey haline gelmesi ve ülkemizin nesillerinin devamının sağlanması adına önemli faaliyetlerden birisi olan Büyük Sünnet Şölenimizi ilk olarak 2019 yılında başlatmıştık. 2019 yılında 22 evladımıza güzel bir törenle bu güzel geleneği yaşatmaları için görevimizi yerine getirdik. Arkasından 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle maalesef bu şölenleri devam ettiremedik. 2022 yılında kaldığımız yerden devam ettik ve 48 evladımıza aynı töreni gerçekleştirdik. Bu yıl da 72 evladımız için aileleri bu şölene dahil olmak için başvurdu ve bugün aramızdalar. Başta bu kıymetli evlatlarımızın saygıdeğer anne ve babaları olmak üzere onların değerli yakınlarına öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bu evlatlarımız için ne yapsak azdır. Bugün onların unutamayacağı güzel bir geceyi onlarla birlikte idrak edeceğiz. Emeği geçen belediyemizin tüm personeli olmak üzere bu şölene katkıda bulunan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sünnet Şöleni'ne; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Emin Yüce, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, birim müdürlerimiz, sünnet olan çocuklarımızın aileleri ve binlerce Kütahyalı vatandaş katıldı. - KÜTAHYA