Kütahya'da 17 Ağustos Depremi Kurbanları İçin Tören Düzenlendi

Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. 17 Ağustos ve yaşanan tüm depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Ardından AFAD Kütahya İl Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Kütahya Şubesi ve Kütahya Gençlik Merkezi'nin oluşturduğu stantlarda ve çadırlarda vatandaşlara afetlere karşı bilgilendirildi. Gölcük Depremi'nin sembolü olan ve hafızalara kazınan "Sesimi duyan var mı?" sözüyle depremin yaşandığı saat 03.02'ye kadar depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için saygı nöbeti tutuldu, dualar edildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "İlimiz için çok büyük öneme sahip mikro bölgeleme çalışmaları başlayacak. İtfaiye Zafertepe Müfrezesini kurduk, arama kurtarma, araç alımı ve personel alımı yaparak müdahale kapasitesi arttırılarak modern donatılarla hizmet veriyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Yangın ve Kimliklendirme ve Defin Çalışma Grubu Planı ana sorumlusu olarak tüm ilçelerimizde eğitim toplantıları gerçekleştirildi. Okmeydanı Mahallesi Heyelan Önleme ve Şev Stabilitesi Projesi ile tepe noktasındaki yük miktarı azaltılarak bölgedeki kayma tehlikesi ortadan kaldırıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde toplam 290 nitelikli personelimiz ve 57 aracımız afet bölgesinde görev aldı. Toplam 43 yardım tırı afet bölgesine gönderildi. 146 depremzede ailemize konaklama desteği sunduk. Hilal Market desteği, bin 775 aileden toplam 12 bin 425 afetzedeye verildi. Deprem sonrası 50 aile ve 201 kişiye psiko-sosyal destek sağlandı. Ben bir kez daha yaşanan afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim böyle acıları bir daha bizlere yaşatmasın" dedi. - KÜTAHYA