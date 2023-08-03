Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir gülüş bize yeter' çocuk şenliği coşkuyla başladı. Şişme oyun grupları, yüz boyama, palyaço gibi etkinliklerle çocuklar eğlendi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, etkinliğe katılarak çocuklarla vakit geçirdi ve 'Bir gülüş bize yeter, çocuklarımız hep gülsün' dedi.

- Kütahya Belediyesinin "Bir gülüş bize yeter" projesi başladı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesinin organizasyonuyla çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen ve bir ay boyunca devam edecek olan "Bir gülüş bize yeter" çocuk şenliği coşkuyla başladı. Etkinliğe katılarak çocuklarımızın eğlencesine ortak olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bir gülüş bize yeter, çocuklarımız hep gülsün" dedi.

Eğitim öğretim yılı boyunca eğitime değer katan uygulamaları bir bir hayata geçiren ve yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmayan Kütahya Belediyesi, şişme oyun grupları, balon, yüz boyama, palyaço, geleneksel oyunlar, pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla sevimli ziyaretçileri hem doyasıya eğlendirdi hem de sevdikleri tatları bulma fırsatı sundu.

Etkinliğe katılarak çocuklarla ve aileleriyle vakit geçiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, minik yüreklerin eğlencelerine ortak oldu.

Başkan Işık, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gibi müdürlüklerimizin ortaklaşa düzenlediği etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir gülüş bize yeter, çocuklarımız hep gülsün. Bu etkinliğimiz ay boyunca devam edecek. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması, başka şehirlerde olup da niye bizim şehrimizde yok dedikleri etkinlikleri onların ayağına getireceğiz. Burası sizin, belediyemiz sizin. Etkinliklerimize göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize, şehrimizin güzel insanları siz değerli hemşehrilerimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte en az çocukları kadar eğlenen aileler, hem güzel havanın tadını çıkarttı hem de çocuklarının mutluluklarıyla mutlu oldu.