Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Şarkı, türkü ve sohbet eşliğinde gerçekleşen buluşmada hem huzurevi sakinleri hem de Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık moral buldu. Yoğun programına rağmen fırsat buldukça her kesimden hemşehrimizle bir araya gelmeye özen gösteren Işık, renkli anların yaşandığı akşamda huzurevi sakinleriyle sohbet etti, hayır dualarını aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Şarkı, türkü ve sohbet eşliğinde gerçekleşen buluşmada hem huzurevi sakinleri hem de Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık moral buldu. Yoğun programına rağmen fırsat buldukça her kesimden hemşehrimizle bir araya gelmeye özen gösteren Işık, renkli anların yaşandığı akşamda huzurevi sakinleriyle sohbet etti, hayır dualarını aldı.

Ziyaretten ziyadesiyle mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Uzun zamandan beri düşünüyorduk ama nasip bugüneymiş. Sağ olsunlar müdürüm ve ekibimiz bu ortamı hazırladı. Biz de eşimle beraber gelip hem bize ileteceğiniz bir şey varsa hem de sizlerin önerileri, talepleri olursa onları dinleyelim. Bu günümüzü sizlerle geçirmek istedik. Bizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz, sizleri dinlemeye geldik. Bizim yapacağımız bir şey varsa yapmaya gayret ederiz, elimizin erdiğince de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Sizler şehrimizin bereketisiniz. Büyüklerimizin duaları bizleri buralara getirdi. Bize dua etmeye devam edin. Biz sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah değişik programlarda birlikte olacağız. Müdürümle de görüştük en kısa zamanda bir Ayasofya gezisini sizlere ayarlayacağız. Şehir turumuzu da ayrıca yapacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA