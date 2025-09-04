Kuşadası'nda Mevlid-i Nebi Haftası'nda Mukaddes Emanetler Ziyarete Açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Hatice Hatun Camii'nde Hz. Muhammed'in mukaddes emanetleri ziyarete açıldı. Mukaddes emanetleri görmek için yüzlerce kişi sıraya girdi.

Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki Hatice Hanım Camii'nde Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ile cam fanus içerisindeki kabir toprağı ve saç teli, dün kılınan yatsı namazının ardından ziyarete açıldı. Namaz sonrası, çok sayıda kişi salavat getirip, mukaddes emanetleri görmek için sıraya girdi. Cami müezzini tarafından baş üstünde taşınıp getirilen mukaddes emanetler saklandıkları özel kutulardan özenle çıkarıldı. Vatandaşlar, mukaddes emanetlere dokunduktan sonra ellerini yüzüne sürüp dua etti.

'TÜM MUKADDES GÜNLERDE ZİYARETE AÇILACAK'

Kuşadası İlçe Vaizi Burak Kaplan, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 8 yıldan bu yana Kuşadası'nda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i ile cam fanus içerisindeki kabir toprağı ve Saç-ı Şerifi'ni ziyarete açtık. Bundan sonra tüm mübarek gün ve gecelerde Kuşadalılar mukaddes emanetleri görebilecek. Böylece peygamberimize olan hasretimizi ve ona olan bağlılığımızı her zaman hatırlayabilecekler. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun yolundan gitmek, onun getirmiş olduğu İslam'a destek vermek için çalışacağız" diye konuştu.