Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalar, resmi tören ve konser etkinlikleriyle devam etti.

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

Kutlama programı, sabah saat 09.30'da Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikleri kabul töreniyle başladı. Kutlamalar daha sonra Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle devam etti. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, ilçede görev yapan mülki ve idari amirler, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı ise Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Vekili Asteğmen Bekir Sabancı yaptı. Program, halk oyunu gösterilerinin sergilenmesi, öğrencilerin şiir okuması ve yapılan geçit töreni ile sona erdi.

Kentte Zafer Bayramı kutlamaları, Kuşadası Belediyesi tarafından bu akşam saat 21.00'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenecek olan Manga konseri ile devam edecek.