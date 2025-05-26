Küre Dağları Milli Parkı'nda İlkbahar Güzellikleri

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlar eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Milli park ile yakınında bulunan köyler ve seyir terasının oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, 37 bin 753 hektarlık alanıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'nın bulunduğu milli park, ilkbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Milli parka yeni yapılan ziplayn ve seyir terası da farklı bir güzellik kattı. Milli park ile yakınında bulunan köyler ve seyir terasının oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,