Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramının ilk iki günü dini görevlerini yerine getiren vatandaşlar şifa deposu kelle paça yapmak için sıraya girdi. Kozan'da Kurban Bayramında kurbanlıklarını keserek ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar daha sonra kelle paça yapmak için bölgede sayılı kalan esnafın kapısında kuyruk oluşturdu. Gece gündüz demeden bayram boyunca mesai yapan kelle paçacılar Adana sıcağında çalıştı. Esnaf odun ateşi başında 50 dereceyi bulan sıcaklıkta kelle paça temizliği yaparken atalarından kalan bu mesleği de gelecek nesillere taşımak istiyor.

Kurban kesiminin ardından 50 derece sıcakta kelle paça mesaisi başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramının ilk iki günü dini görevlerini yerine getiren vatandaşlar şifa deposu kelle paça yapmak için sıraya girdi.

Kozan'da Kurban Bayramında kurbanlıklarını keserek ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar daha sonra kelle paça yapmak için bölgede sayılı kalan esnafın kapısında kuyruk oluşturdu. Gece gündüz demeden bayram boyunca mesai yapan kelle paçacılar Adana sıcağında çalıştı. Esnaf odun ateşi başında 50 dereceyi bulan sıcaklıkta kelle paça temizliği yaparken atalarından kalan bu mesleği de gelecek nesillere taşımak istiyor.

Esnaf Kerem Erdoğan paçadaki tüylerin temizliği için kızgın demir ile zorlu mesai yapıldığını aktarırken Ramazan Altuntas ise paçanın üç işlemden geçtiğini kaydetti.

Altuntaş, eskilere nazaran bu işin az sayıda yapıldığını kaydederek ilçede 3-4 kişinin paça ütüm işi yaptığını ve sabah erken saatlerden gece saatlerine mesainin sürdüğünü ifade etti.

Babasından öğrendiği kelle paça ütümünü yaklaşık 40 yıldır aile olarak yaptıklarını söyleyen Mustafa Bolat kelle paça ütümünün meşakkatli bir iş olduğunu ifade ederek " Adana sıcağında gece gündüz demeden kurban bayramı boyunca 50 dereceyi bulan sıcakta çalışıyoruz" diye konuştu.

Bolat, vatandaşların yoğun talebi olduğunu eskiden herkesin evin önünde yaptığını ama artık çoğu kişinin kendilerine ulaştığını ifade ederek, bu zorlu işi 150-200 TL arasında değişen fiyata yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Semih Ünlü kelle paça ütücüsündeki sıra nedeniyle gece almaya geldiğini kaydederek, "Yıllardır buraya getiriyoruz. Şifa deposu olduğu için kelle paça ütümü yaptırdık" dedi.