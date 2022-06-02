Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? - Haberler

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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Haberler.com - Yaşam
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Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Haziran ayının başından itibaren araştırılan konular arasında Kurban Bayramının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün var? Kurban Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Kurban Bayramına az bir süre kala kaç gün tatil olacağı araştırılıyor. Yurt genelinde şimdiden gözlerin çevrildiği Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün var? Kurban Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? İşte detaylar haberimizde...

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

8 Temmuz Cuma Arefe

9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı1. Gün

10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı2. Gün

11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı3. Gün

12 Temmuz Salı Kurban Bayramı4. Gün

30 Temmuz Cumartesi Hicri Yılbaşı

8 Ağustos Pazartesi Aşure Günü

7 Ekim Cuma Mevlid Kandili

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