Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? - Haberler

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
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Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Haziran ayının başından itibaren araştırılan konular arasında Kurban Bayramının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün var? Kurban Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
Kurban Bayramına az bir süre kala kaç gün tatil olacağı araştırılıyor. Yurt genelinde şimdiden gözlerin çevrildiği Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu. Peki, Kurban Bayramına kaç gün var? Kurban Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? İşte detaylar haberimizde...
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.
8 Temmuz Cuma Arefe
9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı1. Gün
10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı2. Gün
11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı3. Gün
12 Temmuz Salı Kurban Bayramı4. Gün
30 Temmuz Cumartesi Hicri Yılbaşı
8 Ağustos Pazartesi Aşure Günü
7 Ekim Cuma Mevlid Kandili