Diyarbakır'da Kumru, Çocuğun Odasına Yuva Yaptı

Diyarbakır'da Kumru, Çocuğun Odasına Yuva Yaptı
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DİYARBAKIR'da kumru, Süleyman Aydın'ın 5 yaşındaki oğlu Hamza'nın odasına girerek yuva yaptı.

DİYARBAKIR'da kumru, Süleyman Aydın'ın 5 yaşındaki oğlu Hamza'nın odasına girerek yuva yaptı. Hamza, kumru rahatsız olmasın diye başka odada kalmaya başladı. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın'ın evinde, 5 yaşındaki oğlu Hamza'nın kaldığı odaya giren kumru yuva yaptı. Baba Aydın, kumruyu rahatsız etmemek için Hamza'yı başka odaya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğluna bu ismi verdiğini söyleyen baba Aydın, "Hamza'nın odasında elbise dolabının üzerine bir kumru yuva yaptı. Hamza da yavrularla birlikte kumrunun huzur içinde kalması için odasını terk etti. Şu anda kendi odasında değil, başka bir odada kalıyor. Biz de rahatsız olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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