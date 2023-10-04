Kumluca'da Öğrenciler Hayvanları Ziyaret Etti

Kumluca'da öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası ve Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. KumPati mamalarının üretimi hakkında bilgi alan çocuklar daha sonra barınağa giderek köpekleri sevdi ve onlara Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası'nda üretilen KumPati mamalarından vererek, fotoğraf çektirdi.

Kumluca'da öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası ve Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. KumPati mamalarının üretimi hakkında bilgi alan çocuklar daha sonra barınağa giderek köpekleri sevdi ve onlara Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası'nda üretilen KumPati mamalarından vererek, fotoğraf çektirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlama değil bir farkındalık günüdür. Hiçbir canlı şiddeti ve kötü muameleyi hak etmez. Hayvanlar bizim en yakın dostlarımızdır. Bugünün amacı onların yaşam alanına müdahale etmemek, onları koruyup, kollamak ve iyi koşullarda beslenmelerini sağlamaktır. Kumluca Belediyesi Mama Fabrikasında üretimimize devam ederek KumPati mamaları, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavisi yapılan hayvanlara destek sağlıyor. Belediye ekiplerince sokaklarda aç kalan kedi köpeklere belirli periyotlarda beslenme noktalarına mamalar bırakılıyor. Çipli ve sahipli kedi köpeklerin beslenmelerine destek sağlamak amacıyla 3 kg'lık KumPati mama paketleri ücretsiz olarak hayvanseverlere ulaştırılıyor. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" dedi.

ÇOCUKLAR VERİLEN HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

Kumluca Belediyesi Mama Fabrikası ve Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Elif Zühre Çaylak: "Bugün okul olarak KumPati Mama Üretim Tesisi'ne ziyarete geldik. Başkanımız bize sokak hayvanlarını besleyebilmemiz için mama hediye etti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

-Berat Sayar: "Biz okul olarak bugün KumPati Mama Tesisi'ni ziyarete geldik. Belediye Başkanımız kedi ve köpeklerin beslenmeleri için mama üretmiş. Hayvanlarımızın da aç kalmamaya, beslenmeye hakları var. Hayvanlarımızı sevmeli ve onların beslenmelerine destek olmalıyız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir çalışma yapılmış ve hayvanlarımızı besleyebiliyoruz."

-Ayhan Batuhan Turgut: "Okulumuz KumPati Mama Tesisine gezi düzenledi. Bizler de büyük bir mutlulukla katılmak istedik. Bizlere dağıtılan mamaları patili dostlarımıza vereceğimiz için çok mutluyuz. Böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel bir şey. Evimizin bahçesindeki kedimize mamasını vermek için çok heyecanlıyım."

-Metin Eren Bayar: "Belediye Başkanımızın kurmuş olduğu KumPati Mama Tesisine biz de Atatürk ilköğretim Okulu olarak geldik ve mama paketlerimizi alıp patili dostlarımıza vereceğiz."