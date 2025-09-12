Kumköy Sahilindeki Çöp Sorunu ve Caretta Carettalar Tehlikede

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, nesli tehlike altındaki caretta caretta yuvalama alanı Kumköy sahilinde çöpler, kötü görüntülere neden oluyor. Belediyenin 'temizledik' duyurusu sonrasında da manzaranın değişmediği görüldü.

Antalya'nın doğa harikalarından Aksu ve Beşgöz nehirleri arasında yer alan, bir tarafı deniz, diğer tarafı nehir ve ormana sınır Kumköy sahili, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama kumsallarından biri. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kumsal, uzun yıllar üzerindeki barakalarla gündeme geldi. 2020'deki pandemi öncesi döneme kadar bölge halkının yaklaşık 30 kadar barakada yaz dönemini geçirdiği sahilde, pandemi ve sonraki süreçte baraka sayısı 700'ü buldu. Sahili neredeyse tamamen dolduran kaçak yapı barakalar, Aksu Belediyesi tarafından önceki aylarda yıkıldı ve kumsaldaki enkazı kaldırıldı. Geriye çöp yığınlarının kaldığı Kumköy sahili, hem bölge halkı hem de başka illerden gelenler tarafından kullanılırken, çöp kutuları bulunmasına rağmen çöpler sahildeki kumullar üzerine bırakıldı.

2021 Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edilen 1,5 kilometrelik kumsaldaki sorunların gündeme gelmesi sonrasında Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahildeki çöp ve atıkların toplandığı ve temizlendiği duyuruldu. Açıklamada, "Ekiplerin çalışmasıyla sahil kısa sürede temizlenirken, vatandaşlar ve turistler temizlenen kumsalda yeniden vakit geçirmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

YASAĞA RAĞMEN KARAVANLAR PARK EDİYOR

Bölgede her sabah caretta yuva tespiti ve yavru çıkışı çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri, sahildeki yoğun çöp ve kirliliğin devam ettiğini, çok sayıda aracın da kumsal üzerinde caretta yuvalarına zarar verdiğini açıkladı. EKAD üyelerinin dile getirdiği kumsaldaki çöp yığınları ve kumsal üzerinde park etmiş çok sayıda araç ve yine bu araçların yuvalar üzerindeki lastik izleri görüntülendi.

Kumsalın girişinde 'Dikkat Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı' yazılı uyarı tabelası ile birçok noktasında ise 'Kumköy sahiline konaklama amaçlı her türlü yapı, karavan, çadır vs. yerleştirilmesi yasaktır' yazılı tabelalar var. Yasak olmasına rağmen hem de caretta yuvalarına zarar verecek şekilde çok sayıda karavan ve çadır uzun süredir sahilde bulunuyor.

ÇÖPLERİN İÇİNDE DENİZE GİRİYORLAR

Aksu Belediyesi'nin kaba çöpleri temizlediği kumsalda, yerli tatilciler tarafından sonradan bırakılan çöplerle birlikte yine eski kötü görüntüler oluştu. Çocuklu bir ailenin, kumsalda çöplerin içine serdikleri örtü üzerine oturup yemek yedikleri ve denize girdikleri görüldü. Sahile gelen başka bir kişinin ise çöp içindeki kumsala park ettiği aracının gölgeliğinde uyuduğu anlar görüntülendi. Sahilin tamamının kirli olduğu Kumköy'de kurallara uymayanlarla ilgili denetimlerin yapılması ve çevreyi kirletenlere, kumsala araç girişini ihlal edenlere, caretta yuvaları üzerine araç park edenlere yönelik gerekli cezaların verilmesi de istendi.

Aksu Belediyesi yetkilileri, kumsalın kendi yetki alanlarında olmadığını söyledi. Belediye yetkilileri, kumsalla ilgili yasal yetki ve sorumlulukları bulunmamasına rağmen kumsalın temizlenmesi için çalışma yaptıklarını, önceki günlerde belediye çalışanlarının büyük bölümüyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini, diğer çöplerin toplanması için de çalışma yapılacağını kaydetti. Bu konuda CİMER aracılığıyla da çok şikayet aldıklarını ifade eden belediye yetkilileri, "Belediye olarak yetkimiz olmadığı için yasal işlem yapamıyoruz. Araçlarını park edenler veya karavanlarla ilgili zabıta ekiplerimiz plaja araçların girmemesi yönünde sözlü uyarıda bulunabiliyor" açıklamasını yaptı.

'KUM ELEME MAKİNELERİYLE TEMİZLENEBİLİR'

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Kumköy sahilindeki çöplerin insan eliyle toplanarak yapılabilecek bir temizlik olmadığını belirterek, "Ekim ayı ile nisan ayları arasında o sahile kum eleme makinelerinin girmesi lazım. Diğer türlü o çöpleri elle toparlamak mümkün değil, çünkü çok fazla. Ayrıca bu kumsala araç girişleri kesinlikle yasaklanmalı ve mutlaka orada resmi görevli bulunması gerekiyor. Araçlar kumsal üzerindeki deniz kaplumbağalarına ait yuvalara ciddi zarar veriyor. Hem uyarıcı tabelalar artırılmalı hem de görevli bulunmalı ve kumsalı kirletip, araçla giriş yapanlara gerekli cezalar uygulanmalı" dedi.