Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı - Haberler

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Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Kümesinin önünde bir köpeğin saldırısına uğrayan tavuk, bu saldırıdan kurtulmak için benzeri görülmemiş bir yüksekliğe kadar uçmayı başardı.

Kanatlı olarak bilinen ancak herkesin anladığı şekilde uçma yeteneği olmayan tavuklar, zaman zaman sürpriz yaratabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video da bu durumu gözler önüne serdi.

KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Kümes önünde köpeğin saldırısına uğrayan bir tavuk ise bu saldırıdan kurtulmak isterken benzeri görülmemiş bir harekete imza attı.

BİR ANDA UÇMAYA BAŞLADI

Tavuk, köpeğe yem olmamak için bir anda havalandı. Görülmediği kadar uçmayı başaran tavuk, şaşkınlık yaratırken köpek ise çaresiz bakışlarla tavuğun kaçışını izledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Kümes Hayvancılığı, Tavuk, Yaşam, Haberler

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