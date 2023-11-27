Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa manzarasıyla dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın sonbahar güzelliği hayran bırakıyor. Sonbaharın son günlerinde muhteşem kartpostallık doğa manzaralarının görüldüğü parkta, yeşilçam ormanları arasında kalan kayın ve meşe ağaçların sarı, yeşil ve kahverengi yaprakları adeta renk cümbüşünün yaşandığı görsel şölen sunuluyor.

- Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda görsel şölen

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa manzarasıyla dört mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın sonbahar güzelliği hayran bırakıyor.

Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan, kamp alanı ile en çok günü birlik ziyaretçi ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı, dört mevsim kendine has rengiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor Sonbaharın son günlerinde muhteşem kartpostallık doğa manzaralarının görüldüğü Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda, yeşilçam ormanları arasında kalan kayın ve meşe ağaçların sarı, yeşil ve kahverengi yaprakları adeta renk cümbüşünün yaşandığı görsel şölen sunuyor. Ziyaretçilerin hayranlıkla izlediği bu manzarada ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.