Atakent Mahallesi'nde yer alan Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi'nde hasat heyecanı yaşanıyor. Hobi Bahçesi sakinleri, yıl boyunca ekip biçtikleri tarım ürünlerini topluyor.

Küçükçekmece Belediyesi, doğayla kucaklaşmak isteyenleri hobi bahçesinde yeşil ve toprakla buluşturuyor. Atakent Mahallesi'nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 268 adet bahçede Küçükçekmeceliler, kendi yetiştirdikleri sebzeleri sofralarına götürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hobi Bahçesi'nde zaman geçirmekten büyük keyif aldığını belirten Halkalı Merkez Mahallesi sakini Hazin Kahraman, şunları söyledi:

"Her gün sabahları bahçeme geliyorum. Bitkilerime bakıyorum, suluyorum, çapamı yapıyorum. Baktıkça mutlu oluyorum, çalıştıkça hoşuma gidiyor. Toprak çok iyileştiriyor, beynim rahatlıyor. Bu yıl yüzde 99 ata tohumu olan kendi fidelerimi ektim. Çok lezzetli ürünler almaya başladım. Toprak büyük bir enerji veriyor bana, yorulsam da pamuk gibi oluyorum. Diğer yandan yetiştirdiklerimin tadına bakmak muazzam bir duygu. Bize bu fırsatı veren Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim."

Emekliliğinin keyfini Hobi Bahçesi'nde yaşadığını söyleyen Rıza Uygun da şöyle konuştu:

"Unuttuğumuz ailemizden gördüğümüz şeyleri yaşatmaya çalışıyoruz burada. Tabiri caizse bir tatlı huzur bulmaya geldim diyorum. Ayağımı buraya attığım da stresimiz yok oluyor. Gelip buraya uğraşmaya başlayınca evimize mutlu bir şekilde gidiyoruz. Burada kendi yetiştirdiğim domates biberi götürmek büyük keyif veriyor bana. Dostluklar kuruyoruz, bir akşam çay içmek büyük bir mutluluk veriyor bizlere. Bu imkanları yaratan Belediye Başkanı'mız Kemal Çebi'ye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Hobi Bahçesi'nde domates, salatalık, biberden, marula; maydanoz, semizotu ve patlıcandan, kış sebzeleri ıspanak, turp pırasaya kadar pek çok sebze yetiştiriliyor. Hobi Bahçesi'nde yer alan meyve ağaçlarından elde edilen ürünler ise ilçedeki Çocuk Yetiştirme Yurdu, Kadın Sığınma Evi ve Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

268 parselden oluşan hobi bahçelerinin 11'i engelli vatandaşlara, 15 adeti ise gazi ve şehit ailelerinin kullanımına sunuluyor. Hobi bahçelerinin hak sahipleri, kura ile belirlenerek, 2 yıl kullanım hakkına sahip oluyor. Hobi Bahçesi'nde hak sahibi olmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, başvurularla ilgili bilgi sahibi olabilecek.