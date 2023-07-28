Küçük çocuk dairede mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Kütahya'da bir daire kapısının kapanması sonucu içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Eylül Ada, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, anne teşekkürlerini iletti.