Kreşe her geldiğinde 'Yemekte ne var?' diye soran minik, sosyal medyayı salladı

Küçük bir çocuğun her sabah kreşe gelir gelmez sorduğu ilk soru sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu sevimli rutini pazartesi gününden cuma gününe kadar hafta boyunca kayda alındı.

KREŞE GELİR GELMEZ "YEMEKTE NE VAR?" DİYE SORUYOR

Görüntülerde kreşin kapısından girer girmez "Yemekte ne var?" diye soran çocuk izleyenleri gülümsetti. Video sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

GÖRÜNTÜYE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Birçok kullanıcı çocuğun saf ve masum davranışlarına "Maşallah", "Çok tatlı" yorumlarıyla destek verdi. Bazı kullanıcılar ise yorumlarda, çocuğun yeme odaklı davranışlarının ileride sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.