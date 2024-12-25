Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı
Her sabah kreşe gelir gelmez "Yemekte ne var?" diye soran bir çocuğun videosu sosyal medyada viral oldu. Miniğin bu rutini izleyenlerin yüreğini ısıttı.
Küçük bir çocuğun her sabah kreşe gelir gelmez sorduğu ilk soru sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu sevimli rutini pazartesi gününden cuma gününe kadar hafta boyunca kayda alındı.
KREŞE GELİR GELMEZ "YEMEKTE NE VAR?" DİYE SORUYOR
Görüntülerde kreşin kapısından girer girmez "Yemekte ne var?" diye soran çocuk izleyenleri gülümsetti. Video sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
GÖRÜNTÜYE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Birçok kullanıcı çocuğun saf ve masum davranışlarına "Maşallah", "Çok tatlı" yorumlarıyla destek verdi. Bazı kullanıcılar ise yorumlarda, çocuğun yeme odaklı davranışlarının ileride sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.