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Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı

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Her sabah kreşe gelir gelmez "Yemekte ne var?" diye soran bir çocuğun videosu sosyal medyada viral oldu. Miniğin bu rutini izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Küçük bir çocuğun her sabah kreşe gelir gelmez sorduğu ilk soru sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu sevimli rutini pazartesi gününden cuma gününe kadar hafta boyunca kayda alındı.

KREŞE GELİR GELMEZ "YEMEKTE NE VAR?" DİYE SORUYOR

Görüntülerde kreşin kapısından girer girmez "Yemekte ne var?" diye soran çocuk izleyenleri gülümsetti. Video sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

GÖRÜNTÜYE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Birçok kullanıcı çocuğun saf ve masum davranışlarına "Maşallah", "Çok tatlı" yorumlarıyla destek verdi. Bazı kullanıcılar ise yorumlarda, çocuğun yeme odaklı davranışlarının ileride sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Kreşe her geldiğinde
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Ne var bunda çocuk o tabi ki yemeği merak edecek

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Haber YorumlarıRECEP BAŞIKARA:

Yeterki okusunlar, yemek bir araç ama çocuk yemek bahanesiyle okumaya geliyor, bir şeyler öğrenmeye geliyor

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMountain Man:

?? canım benim

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Dervisin fikri neyse zikri de o dur... acikmis cocuk...

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıhamza sahin:

bu çocuk bildiğin obez

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

biraz daha büyüsün bayanlar nerde diye sorar

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