Kozan'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Yaşam Haberleri
Adana'nın Kozan ilçesinde lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Durmuş Karaca (60) yönetimindeki 80 KE 434 plakalı kamyonet, Adana-Kozan kara yolunda lastiğinin patlaması nedeniyle yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.
Ağaca çarparak duran kamyonetteki sürücü Karaca ile yanındaki Mustafa Öztürk ve oğlu Gökçen Öztürk araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Yaşam