Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde renkli kostümler, korkutucu maskeler ve süslemelerle kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween), son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Bu yıl dikkat çeken kutlamalardan biri İzmir'in Bornova ilçesinde yapıldı.

GECE YARISI KOSTÜMLÜ KOŞU

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, sıra dışı bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cadılar Bayramı temasıyla organize edilen kostümlü gece koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, zombi, "Çığlık" maskesi ve çeşitli korku filmi karakterlerinden esinlenen kostümleriyle parkta koşarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Etkinlik sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar eğlenceli atmosferi ve yaratıcı kostümleri beğenirken, bazıları ise etkinliğin "Batı kültürünün etkisi" olarak eleştiride bulundu.