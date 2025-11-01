Haberler

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesindeki sıra dışı Cadılar Bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar zombi, "Çığlık" maskesi ve çeşitli korku filmi karakterlerinden esinlendikleri kostümleriyle gece saatlerinde parkta koştu.

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde renkli kostümler, korkutucu maskeler ve süslemelerle kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween), son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Bu yıl dikkat çeken kutlamalardan biri İzmir'in Bornova ilçesinde yapıldı.

GECE YARISI KOSTÜMLÜ KOŞU

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, sıra dışı bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cadılar Bayramı temasıyla organize edilen kostümlü gece koşusuna çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, zombi, "Çığlık" maskesi ve çeşitli korku filmi karakterlerinden esinlenen kostümleriyle parkta koşarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Etkinlik sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar eğlenceli atmosferi ve yaratıcı kostümleri beğenirken, bazıları ise etkinliğin "Batı kültürünün etkisi" olarak eleştiride bulundu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Okan Buruk'u zor kararı

Kimi oynatacak? Okan Buruk'u kara kara düşündüren karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.