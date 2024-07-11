Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis! Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme yayınlandı mı? Sokak köpekleri uyutulacak mı?

AK Parti, sokakları terörize eden başıboş köpeklerle ilgili kanun teklifini tamamladı. Meclis grubunda vekillerin bilgilendirildiği teklif imzaya açıldı. Köpek toplamayan belediye başkanlarıyla ilgili karar dikkat çekti. Köpek toplamayan yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Peki, Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme yayınlandı mı?

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YAYINLANDI MI?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınmayacaklar, bakımları barınaklarda yapılacak. Bu konuda, yerel yönetimlere iki yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak. Ayrıca, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAPİS CEZASI ALACAK MI?

Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Bu pay başka harcamalar için kullanılmayacak, yapılan denetimlerde başıboş sokak köpekleri için ayrılan payı başka amaçlar için kullanan belediye başkanlarına da ceza verilecek.