Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun kafasında derin yaralar oluştu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun kafasında derin yaralar oluştu. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı ve kafasına 25 dikiş atıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz'in kafasında derin yaralar oluştu. Olay sonrası yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırılan ve kafasına 25 dikiş atılan çocuk gözlem altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Günaltı (Tilmiyen) Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz, sokakta yürürken bir evin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpeğin pençelerinden güçlükle kurtarılan çocuğun kafasında derin yaralar oluştu. Talihsiz çocuk, yakınları tarafından hemen Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Cihan Ezel, hastanede kafasına atılan 25 dikişin ardından normal odada gözlem altına alındı.

Olay ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP