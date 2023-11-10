Konyaaltı Belediyesi Personeli Minik Öğrenciye Eşlik Etti

Konyaaltı Belediyesi personeli, belediye önünde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninden sonra mesaiye dönerken, belediyenin sergi alanında bulunan ve Andımızı okuyan Defne Sıla Çetin adlı minik öğrenciye eşlik etti.

Konyaaltı Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenledi. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törene, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı.

Törenden sonra fuaye alanında bulunan Atatürk Sergisini ziyaret eden belediye personeli, mesaiye devam etmek için birimlerine dönerken, Defne Sıla Çetin adlı minik bir öğrencinin Andımızı okuduğu duyuldu. Andımızın okunduğunu fark eden personel bulunduğu yerden minik Defne'ye eşlik etti.

O anları ölümsüzleştirmek isteyen personel, bir yandan da fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmedi. Anlık gelişen durum karşısında duygusal anlar yaşanırken, alanda bulunan personel, minik Defne'yi alkışladı. Andımızdan sonra çalınan Atatürk'ün sevdiği şarkılara da eşlik eden Konyaaltı Belediyesi personeli, bu anlamlı ve duygu dolu anlardan sonra mesaiye döndü.