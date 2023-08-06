Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Alim Pınarı Yayla Şenlikleri'ne katıldı. Alim Pınarı'na yaptığı hizmetler sonrası yayla sakinleri tarafından manilerle karşılanan Başkan Esen, Alim Pınarı'nı Antalya'nın en güzel yaylalarından biri haline getireceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18. Alim Pınarı Yayla Şenlikleri'ne katıldı. Alim Pınarı'na yaptığı hizmetler sonrası yayla sakinleri tarafından manilerle karşılanan Başkan Esen, Alim Pınarı'nı Antalya'nın en güzel yaylalarından biri haline getireceklerini söyledi.

Nüfusunun büyük bölümünü Karatepe Mahallesi sakinlerinin oluşturduğu Alim Pınarı Yaylası'nda geleneksel hale gelen yayla şenliklerinin 18'incisi düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla Alim Pınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen şenliğe; Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı.

Alim Pınarı Yaylası'nın uzun yıllardır çözülemeyen yol sorununu yayla şenliğinden kısa süre önce çözüme kavuşturarak yayla sakinlerinin yüzünü güldüren Esen, şenlik alanına geldiğinde sevgi gösterisiyle karşılandı. Alim Pınarı'nın, Alevi Bektaşi kültürüne mensup Tahtacı'ların yaylası olduğunu belirten Başkan Esen, şunları söyledi:

"Şenlik günü aynı zamanda aşure gününe de denk geldi. Burada matem orucu tutan dostlarımızın da olduğunu biliyorum. Bu anlamda, tutulan oruçların da hak katında kabul olmasını diliyorum. Herkesin, Hz. Hüseyin'in şahsında ve onun hayat hikayesinde, insanlığa dair erdemleri, dürüstlüğü, düzgünlüğü, vefayı, ölsen de dostunu satmamayı tekrar hatırlamasını ve gitgide daha fazla insan tarafından bu değerlerin benimsenmesini diliyorum."

Şenlik öncesi Alim Pınarı'nın yol sorununu çözüme kavuşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Esen, "Buradaki hizmetlerimiz devam edecek. Burayı çok daha güzel, Antalya'nın en bilinen yaylalarından biri haline getireceğiz. Burası bunu hak ediyor. Hepinizi seviyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.