Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale
Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi'nde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve helikopterler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İki helikopterinin söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede, çok sayıda arazöz ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam