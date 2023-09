Konya Meram Belediyesi, yangında evi yanan yaşlı kadına yardım eli uzattı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un talimatıyla evi yanan 72 yaşındaki Ayşe Işık'a yardım eli uzatıldı. Yanan ev için Meram Belediyesi ekipleri tarafından baştan sona tadilat çalışması başlatılırken, yuvası yenilenen Ayşe teyze sevinç gözyaşları içinde Başkan Kavuş'a teşekkür etti.

Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliği de ön planda tutan Meram Belediyesi, Harmancık Mahallesi'ndeki evinde yangın meydana gelen Ayşe Işık'a sahip çıktı. Çıkan yangından sonra kendi imkanlarıyla evinin onarımını gerçekleştiremeyen Ayşe Işık'ın yaraları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un talimatıyla sarılmaya başlandı. Meram Belediyesi ekipleri yanan evde baştan sonra yenileme çalışması başlattı.

"Acı tatlı her günlerinde hemşehrilerimizin yanındayız"

Sosyal belediyecilik anlayışlarının bir gereği olarak bugüne kadar mağdur ve ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerinin yanında olduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihtiyaç sahibi her Meramlıyı kendilerine bir emanet olarak gördüklerini ve bu emanete daima sahip çıkmayı bir düstur olarak benimsediklerini belirtti. Bu çerçevede evi yanan Ayşe Işık'ın da durumundan haberdar olur olmaz harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, "Evi yanan teyzemizin yangında zarar gören evini yeniden yuvaya dönüştürüyoruz inşallah. Yangının tüm izlerini silmenin yanı sıra evi baştan sona yeniliyoruz. Sıcak yuvasında güle güle oturması için elimizden geleni yapıyoruz. Teyzemizden aldığımız hayır duası bizim için her şeyin üstünde. Acı tatlı her günlerinde hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Evinin yenilenme çalışmalarını görmenin mutluluğuyla sevinç gözyaşı döken Ayşe Işık da, "Yangında evim tamamen yanmıştı. Arkasında izbelik bir yer var, orada kalıyordum. Ne yapacağımı düşünürken belediyemiz ve başkanımız bana sahip çıktı. Bu zor günümde beni yalnız bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - KONYA