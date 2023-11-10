Konya İlçelerinde 10 Kasım Törenleri Düzenlendi

Konya'nın Kulu, Karapınar, Ereğli, Akşehir ve Yunak ilçelerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle programlar devam etti.

Konya'nın Kulu, Karapınar, Ereğli, Akşehir'de ve Yunak ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi 10 Kasım'da Atatürk düzenlenen törenlerle anıldı.

Kulu ilçesinde yapılan program, Atatürk Anıtına çelek sunulması ile başladı. Daha sonra 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Program Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam etti. Burada öğrenciler tarafından etkinlikler düzenlendi. Programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkan Vekili Adil Görgülü, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı.

Karapınar'da 10 Kasım törenleri

Karapınar ilçesindeki ilk tören Cumhuriyet meydanında düzenlendi. Karapınar İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Karapınar Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törende Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 9.05'te siren sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Türk Bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi. Daha sonra program, Karapınar Kültür Merkezinde öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliklerle devam etti. Programa, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı.

Yunak'da 10 Kasım törenleri

Yunak ilçesinde anma töreni Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saat 9: 05'te sirenlerin çalması ile 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Yunak Öğretmenevi Konferans Salonunda Atatürk İlkokulu Öğrencilerinin hazırladığı anma gösterileriyle devam etti. Anma programına; Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı.

Ereğli'de 10 Kasım törenleri

Ereğli'de Atatürk Anıt Alanında düzenlenen anma programında Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Saat 9: 05'te sirenlerin çalması ile 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal marşı okundu. Anıt Alanında düzenlenen anma programının sonrasında, Ereğli Belediyesi Kültür Merkezinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Ereğli'deki Anma programına; Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akşehir'de 10 Kasım törenleri

Akşehir'de Atatürk'ü Anma programı çelenk sunumuyla başladı. İlçe genelinde çalınan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk sunma töreni sona erdi. Tören sonrasında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Etkinlikleri kapsamında Akşehir Kültür Merkezi'nde Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programına geçildi. Anma programı öncesi ilçe protokolü tarafından kültür merkezi fuaye salonundaki Atatürk resimleri ve fotoğrafları sergisi açılarak sergi gezildi. Programlara, Akşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutan Vekili Yarbay İbrahim Polat, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA