Konya'da katliam gibi kaza: 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak ağaçlara çarptı. Kazada araçta bulunan, yaşları 16 ile 4 arasında değişen 3 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, önce refüje sonra ağaçlara çarparak durabildi. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada 16 yaşındaki Muharrem Aknur, 12 yaşındaki Yaren Aknur ve 4 yaşındaki Yiğit Uğur Azat hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE KAZA YAPTI

Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çarptıktan sonra savrularak ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Muharrem Aknur, olay yerinde hayatını kaybetti.

BİRİ KAZA YERİNDE OLMAK ÜZERE 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45) oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72), ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.