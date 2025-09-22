Konya'da korkutan deprem

Konya'da saat 09.03'te bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Konya'nın Kulu ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BALIKESİR DE SALLANDI

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.05'de meydana gelen depremin İstanbul, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

BİR DEPREM DE EGE DENİZİ'NDE

Bu depremin ardından ise bu kez korkutan bir sarsıntı da Ege Denizi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.