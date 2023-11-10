Konya'da 82 yaşındaki saraç mesleğini sürdürüyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde 82 yaşındaki saraç, mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. 67 yıllık saraç Halil Çalık, "Ben severek yapıyorum mesleğimi, çalışmak güzel bir şey" dedi.

Unutulmaya yüz tutan saraçlığın son temsilcilerinden 82 yaşındaki Halil Çalık, 67 senedir deriye şekil vererek çoban çantası, tasma, kemer, eyer üreterek çok sevdiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Halil Çalık, ailesine bakabilmek için 15 yaşındayken başladığı saraçlığı o tarihten beri devam ettiriyor. Yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla yapan Çalık, Karapınar ilçesinde küçük bir iş yerinde, deriyi işleyerek geçimini sağlıyor. Zamanın gençlerinin saraçlığı bilmediğini ifade eden Çalık, "Çocuk denilecek yaşta başladığım saraçlığı yapmaktan mutlu oluyorum. İşimi seviyorum" diye konuştu.

"Severek yaptığı mesleğimin yok olmasından korkuyorum"

Çırak bulmakta zorlandığını ve gençlerin kendisininki gibi geleneksel mesleklere pek ilgi duymadığını belirten 67 Çalık, "15 yaşında bu işe çırak olarak başladım. 2 sene sonra ise dükkan açtım. Bu şekilde devam ederken mesleğe mola verdik. Bu mesleği çok seviyorum ben. 82 yaşına geldim halen devam ediyorum. Vatandaşlar da arayıp bulamıyor saracı. Hayvanlara, atlara yular bulamıyorlar. Elimizden geleni öğrendiklerimi işleyerek çabalıyoruz. Okuldan çıkanları elinde bir sanatın olsun diye eskiden bu tür mesleğe verirlerdi. Ben de o zamanlar saraçlık çok kıymetli meslek olduğu için tercihim bu yönde oldu. O şekilde alıştım devam ediyordum. Bu mesleği yapan fazla kalmadı. Başka yapan ustalar da farklı illerde illaki vardır ama bu civarda tek. Ben severek yapıyorum. Çalışmak güzel bir şey. Güzel dua alıyorsun. Çalışana iş var. Çırak yok, çırak ihtiyacımız var. Gençler gezmesin çalışsın, çalışmak güzel" dedi. - KONYA