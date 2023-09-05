Konak Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Kadının Gücünü Sergiliyor

Konak Belediyesi'nin İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki standı, Konak Kadın Kooperatifi ile birlikte kadının gücünü sergiliyor. Stand, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl da yerini alan Konak Belediyesi'nin standı ilk günden bu yana gördüğü yoğun ilgiyle fark yarattı. İzmir'in tanıtımına katkı koyan Konak Belediyesi, stantta el emeği ürünlerini sergileyen Konak Kadın Kooperatifi ile kadının gücünü ön plana çıkardı.

Konak Belediyesi, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) Belediyeler Sokağı'ndaki standında bu yıl da ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuar açılışında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte yaptığı ziyaretiyle start alan stant, ilk günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli atölyelere ev sahipliği yapan Konak Belediyesi standına bu yıl Konak Kadın Kooperatifi damga vurdu. Fuar standında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Batur, tüm İzmirlileri 92. İEF'ye ve Konak Belediyesi standına davet ederek, "İzmir'imizin tanıtımında köklü bir yeri olan İEF'de Konak Belediyesi olarak bu yıl da yer aldık. Standımıza yoğun ilgi gösteren tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

FUAR'A ÖZEL ETKİNLİKLER

Konak Belediyesi'nin İEF'in 92'nci yılına özel hazırladığı standı, ziyaretçilerini Belediyeler Sokağı'ndaki yerinde ağırlıyor. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar, İzmir'in kalbi Konak'ı tanıtan hediyelerle karşılanırken, Konak ve İzmir hakkında merak ettikleri sorunların yanıtlarını güler yüzlü personelden alıyor. Standa gelenler karikatürlerini çizdirip, 360 derece selfie çekiminin keyfini yaşarken çocuklar da kukla gösterisi ve kendileri için hazırlanan farklı atölye çalışmalarında eğlenceye doyuyor. Stantta her gün dünyanın farklı yörelerine ait dans gösterileri de yapılıyor.

KADININ GÜCÜ DÜNYAYA KONAK'TAN DUYULUYOR

Bu yıl Konak Belediyesi'nin Fuar'da yarattığı en güzel ve en güçlü etkiyi ise Konak Kadın Kooperatifi oluşturdu. Kadınların sesini bu kez İEF aracılığıyla duyuran kooperatif, kadınların el emeği üretimlerinin de sergi ve satışını yapıyor.