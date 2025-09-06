Haberler

Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Apartmanda sıklıkla tartışmalara neden olan kapı önüne çöp bırakma artık yüksek para cezalarıyla karşılık bulacak. Belediye ve zabıta ekipleri denetimlerini artırırken tek bir ihbar bile cezai işlem için yeterli sayılacak. Çöp bırakma cezalarının miktarı bölgelere göre değişiklik gösterse de binlerce lirayı bulabilecek. Konutta gürültü yapanlara ise 334 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanacak.

Çevre Kanunu, apartman kapılarının önüne bırakılan çöp poşetlerini çevre kirliliği kapsamında değerlendiriyor. Bu durum yalnızca kötü koku ve haşere sorununa yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda apartmanlarda komşular arasında tartışmalara da neden oluyor.

KAPI ÖNÜNE ÇÖP BIRAKANA CEZA

Apartmanlarda yeni uygulama başlıyor. Denetimlerde apartman kapısının önünde çöp bırakıldığı tespit edilmesi halinde, doğrudan ev sahibi ya da kiracıya idari para cezası uygulanıyor. Cezaların miktarı bölgelere göre değişiklik gösterse de binlerce lirayı bulabiliyor.

TEK İHBAR YETERLİ

Belediyeler ve zabıta ekipleri, gelen şikayetler doğrultusunda denetimlerini artırırken, tek bir ihbar bile cezai işlem için yeterli sayılıyor.

Uygulamanın amacı apartmanlarda düzeni sağlamak ve uzun süredir tartışma konusu olan "çöp bırakma" sorununu ortadan kaldırmak. Belediyeler ise vatandaşlara çöp çıkarma saatlerine uymaları ve atıkları yalnızca belirlenen noktalara bırakmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

300 BİN LİRAYA KADAR CEZA GELİYOR

Haber 7'nin aktardığına göre; apartman kapısına çöp bırakmak dışında da pek çok çevre ihlali için ağır cezalar söz konusu.

Atık tesislerini kurmayan veya işletmeyenlere: 1 milyon 671 bin 844 TL'ye kadar ceza.

Gürültü kirliliği yapanlara: İhlalin niteliğine göre 11 bin TL'den 334 bin TL'ye kadar idari yaptırım.

Çevre ve şehircilik uzmanları, bu cezaların temel amacının vatandaşları bilinçlendirmek ve yaşam alanlarında düzeni sağlamak olduğunu vurguluyor.

