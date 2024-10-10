Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi. Bakanlık tarafından açıklanan raporda tepkilerin odağındaki firmanın köfte ile birlikte dönerde de domuz eti kullandığı belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİLER

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 2024'teki incelemelerinde, dana döner ve köfte ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili şirket, "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Numune alma sırasında hata yapılmıştır" diyerek iddiaları reddetti.

BAKANLIK RESMEN LİSTEYE EKLEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde, ürünlerinde domuz etine rastlanan firmanın 'Köfteci Yusuf' olduğu belirlendi. İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

HEM KÖFTEDE HEM DE DÖNERDE KULLANMIŞLAR

Bakanlık tarafından açıklanan rapordaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Firmanın sadece köftede dönerde de domuz eti kullandığı ifade edildi.

ÜRÜNLERİ "HELAL SERTİFİKA" ADI ALTINDA SATMIŞLAR

Öte yandan ünlü köfteci ile ilgili paylaşılan raporlar sonrası, firmanın internet sitesinde yer alan 'Helal Sertifikası' gündem oldu. İlgili bölümde yer alan açıklama şu şekilde; "Ürünlerimizde kullandığımız belirli ırktaki dana ve kuzuların %20'si kendi çiftliğimizden, %70'i anlaşmalı çiftçi ve profesyonel işletmelerden, %10'u ise sürekli alım yaptığımız büyük toptancılardan sağlanmaktadır. Tedarikçilerimizin bizim için kullandığı bu hayvanların doğumundan sonraki her aşamasını geriye dönük olarak araştırılıp izlenebilirliğini sağlayacak sistemlerin kullanması güvenilirliği açısından zorunlu tutulmaktadır. Helal gıda sertifikamız ve belgemiz bulunmaktadır. Kurumumuz Dünya Helal Birliği ( WHU ) tarafından denetlenerek HELAL sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'de sektörünün ilk ve öncü kuruluşudur."